188 Pozitif vakanın dağılımı!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açılamaya göre perşembe günü toplam 4.304 laboratuvar testi sonucunda 188 yeni COVID-19 vakası kaydedildi.

Vakalar aşağıdaki testler sonucunda belirlendi:

Teyit edilen vakaların iz sürümüyle yapılan toplam 375 test sonucunda 22 vaka,

özel girişimle yapılan 2.380 test sonucunda 140 vaka,

Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarı tarafından yapılan 52 örnek sonucunda 5 vaka,

Kişisel doktorların sevk programıyla yapılan 152 test sonucunda 13 vaka,

Adaya gelen yolcular arasında yapılan 1.069 test sonucunda 7 vaka,

KOP tarafından futbol takımları arasında yapılan 49 test sonucunda 1 vaka kaydedildi.



Dünkü veriler ışığında toplam vaka sayısı 3.154’e ulaştı.



Mağusa Genel Hastanesinde dördü Yoğun Bakım Biriminde olmak üzere 22 pozitif SARS-CoV-2 hastası tedavi altında bulunuyor. Lefkoşa Genel Hastanesinin Yoğun Bakım Biriminde iki hasta solunum cihazına bağlı olarak tedavi edilmeye devam ederken iki hasta da yatak servisinde tedavi görüyor.



Kıbrıs Haber Ajansı