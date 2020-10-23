188 Pozitif vakanın dağılımı!
Rum Kesimi perşembe günü 188 yeni COVID-19 vakası açıkladı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açılamaya göre perşembe günü toplam 4.304 laboratuvar testi sonucunda 188 yeni COVID-19 vakası kaydedildi.
Vakalar aşağıdaki testler sonucunda belirlendi:
Teyit edilen vakaların iz sürümüyle yapılan toplam 375 test sonucunda 22 vaka,
özel girişimle yapılan 2.380 test sonucunda 140 vaka,
Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarı tarafından yapılan 52 örnek sonucunda 5 vaka,
Kişisel doktorların sevk programıyla yapılan 152 test sonucunda 13 vaka,
Adaya gelen yolcular arasında yapılan 1.069 test sonucunda 7 vaka,
KOP tarafından futbol takımları arasında yapılan 49 test sonucunda 1 vaka kaydedildi.
Dünkü veriler ışığında toplam vaka sayısı 3.154’e ulaştı.
Mağusa Genel Hastanesinde dördü Yoğun Bakım Biriminde olmak üzere 22 pozitif SARS-CoV-2 hastası tedavi altında bulunuyor. Lefkoşa Genel Hastanesinin Yoğun Bakım Biriminde iki hasta solunum cihazına bağlı olarak tedavi edilmeye devam ederken iki hasta da yatak servisinde tedavi görüyor.
Kıbrıs Haber Ajansı
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