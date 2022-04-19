Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 189 pozitif vakaya rastlandı
189 pozitif vakaya rastlandı

189 pozitif vakaya rastlandı

189 pozitif vakaya rastlandı

A+A-

KKTC‘de son 24 saatte yapılan test sayısı 9408 olup, 189 pozitif vakaya rastlanmıştır.

90 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 46 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

19 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9408

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 189

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.669.155

Toplam Vaka Sayısı: 92.421

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.062

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2173

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2150

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 367

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.