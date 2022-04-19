189 pozitif vakaya rastlandı
189 pozitif vakaya rastlandı
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KKTC‘de son 24 saatte yapılan test sayısı 9408 olup, 189 pozitif vakaya rastlanmıştır.
90 kişi Lefkoşa, 30 kişi Girne, 46 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
19 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9408
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 189
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.669.155
Toplam Vaka Sayısı: 92.421
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 90.062
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2173
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Karantinadaki Vaka Sayısı : 2150
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 367
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