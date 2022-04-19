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  3. Trafik kazası… 1 yaralı
Trafik kazası… 1 yaralı

Trafik kazası… 1 yaralı

Trafik kazası… 1 yaralı

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Pamuklu – Kumyalı anayolunun 3-4 Km’leri arasında, saat 15:00 raddelerinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Poli Basın Subaylığı açıklamasına göre, Dipkarpaz’da sakin Katerina Dimitri Yanniku (K-67),  yönetimindeki HHH 51 plakalı salon araç ile Pamuklu istikametinden Kumyalı istikametine doğru seyrederken, dikkatsizliği  sonucu sola viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, gidişine göre yolun solundan çıkıp, çam ağacı fidanına çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan Yanniku’nun, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

BRT

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