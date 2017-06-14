Polis, Beyarmudu’nda bugün sabah 2 tondan fazla kaçak et ele geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sabah 08.00 sularında Beyarmudu'nda Y.T’nin (E-51) ikametgâhında bulunan van araçta polis tarafından yapılan aramada; 1 ton 390 kg büyük parça sığır eti ve 716 kg büyük baş hayvan ciğeri bulunarak emare olarak alındı.

Yapılan ileri soruşturmada, bahse konu etlerin M.G. (E-43) tarafından Güney Kıbrıs’tan alınarak kanunsuz olarak KKTC'ye geçirildiği ve Y.T'ye teslim edildiği tespit edildi.

Açıklamaya göre bahse konu şahıslar tutuklandı.