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200 BİN TL'NİN SAHİBİ BELLİ OLDU!

200 BİN TL'NİN SAHİBİ BELLİ OLDU!

8 Haziran çekilişi gerçekleşti!

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekildi.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000TL’lik büyük ikramiye “49580” numaralı bilete isabet etti.

20 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 750.000 TL, toplam ikramiye 1.494.250 TL ve bilet fiyatı 25TL olarak yarın (9 Haziran 2017) satışa sunulacak.

08.06.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

49580  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

00244  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

46227  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

12644  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13923  52158  59631  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13319  15831  16189  36183  60324  76895  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16901  20939  37652  61528  62867  68927  75491  76109  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04840  30017  33042  33199  39442  42125  50708  50859  59031  64043  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07339  10522  10789  18027  18979  32169  32936  36199  50362  50391  52630  56361  56963  58219  58656  64165  70744  75219  76901  79290  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08 57

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1 6

(Teselli) 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09580  19580  29580  39580  40580  41580  42580  43580  44580  45580  46580  47580  48580  49080  49180  49280  49380  49480  49500  49510  49520  49530  49540  49550  49560  49570  49581  49582  49583  49584  49585  49586  49587  49588  49589  49590  49680  49780  49880  49980  59580  69580  79580  

 

 

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