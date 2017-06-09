200 BİN TL'NİN SAHİBİ BELLİ OLDU!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekildi.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000TL’lik büyük ikramiye “49580” numaralı bilete isabet etti.

20 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 750.000 TL, toplam ikramiye 1.494.250 TL ve bilet fiyatı 25TL olarak yarın (9 Haziran 2017) satışa sunulacak.

08.06.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

49580

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

00244

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

46227

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

12644

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13923 52158 59631

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13319 15831 16189 36183 60324 76895

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16901 20939 37652 61528 62867 68927 75491 76109

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04840 30017 33042 33199 39442 42125 50708 50859 59031 64043

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07339 10522 10789 18027 18979 32169 32936 36199 50362 50391 52630 56361 56963 58219 58656 64165 70744 75219 76901 79290

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08 57

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1 6

(Teselli) 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09580 19580 29580 39580 40580 41580 42580 43580 44580 45580 46580 47580 48580 49080 49180 49280 49380 49480 49500 49510 49520 49530 49540 49550 49560 49570 49581 49582 49583 49584 49585 49586 49587 49588 49589 49590 49680 49780 49880 49980 59580 69580 79580