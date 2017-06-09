CADD, HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI!

Karşıyaka’da, ‘eşine kendisini kötüleyen mesaj attığı’ iddiasıyla 50 yaşındaki Richard Steward Cadd’ı bıçakla ağır yaralayan 26 yaşındaki Ramazan Acar yargılanıncaya kadar cezaevine gönderildi

Elmas TOKAY

Karşıyaka’da, Richard Stuart Cadd’ı, sürekli şekilde, eşine kendisini kötüleyen mesaj attığı gerekçesiyle bıçaklayarak ağır yaralayan 26 yaşındaki Ramazan Acar’la ilgili polis soruşturması tamamlandı. Acar davaları görüşülünceye kadar, 2 ayı geçememek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilirken, ağır yaralanan Cadd’ın ise hayati tehlikesinin ortadan kalktığı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi’nde müşahede altında olduğu öğrenildi.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada, iddia makamının tanığı olarak yeminli şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli Polis Çavuşu Hüseyin Arabulucu, zanlı Ramazan Acar’ın “katle teşebbüs ve ağır yaralama” suçundan methaldar olduğunu kaydetti.

Arabulucu, soruşturmanın tamamlandığını belirtti ve zanlı Ramazan Acar’ın KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu kaydetti. Zanlının İngiliz vatandaşı olan bir eşi olduğunu ve kolay bir şekilde Güney Kıbrıs’a geçebileceğine dikkat çeken Arabulucu, bu aşamada zanlının, davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Sunulan şahadeti, meselenin ciddiyetini ve zanlı Ramazan Acar’ın statüsünü dikkate alan Yargıç Mesut Mesutoğlu, Acar’ı davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.

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