KTFF’den UEFA’ya çok sert tepki mektubu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkan Hasan Sertoğlu imzasıyla yayınladığı basın bildirisinde UEFA’ya sert tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta çocuklara yönelik düzenlenen ve eski ünlü futbolcuların da yer aldığı UEFA futbol etkinliğine atıfta bulunularak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e yazılmış tepki mektubunda ambargolar altındaki Kıbrıs Türk çocukların da dünya futboluyla birlikte olması gerektiği vurgulandı.

“Güneydekiler çocuk, peki ya kuzeydekiler?” başlığının kullanıldığı tepki mektubunda, ayrıca, ambargolardan UEFA’nın da sorumlu olduğu hatırlatıldı.

BRT