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26 VATANDAŞLIK İPTAL EDİLDİ!

26 VATANDAŞLIK İPTAL EDİLDİ!

Güney Kıbrıs'ta kriz yaratmıştı...

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Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı kararla ‘yatırım programı’ çerçevesinde verilen 26 vatandaşlık geri çekildi.

Kararı, 4 saatlik Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Rum İçişleri Bakanı Constantinos Petrides açıkladı ancak vatandaşlıkları iptal edilen kişilerin isimleri verilmedi.

 
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