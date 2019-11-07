26 VATANDAŞLIK İPTAL EDİLDİ!
Güney Kıbrıs'ta kriz yaratmıştı...
A+A-
Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı kararla ‘yatırım programı’ çerçevesinde verilen 26 vatandaşlık geri çekildi.
Kararı, 4 saatlik Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Rum İçişleri Bakanı Constantinos Petrides açıkladı ancak vatandaşlıkları iptal edilen kişilerin isimleri verilmedi.
Etiketler : Rum Bakanlar Kurulu, 26 vatandaşlık, İptal edilme
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.