26 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
Yurt odasında ölü bulunmuştu...
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Gazimağusa’da kalmakta olduğu yurt odasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yasin Düşüner (E-26)’in bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “Akciğere emboli atması” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Etiketler : Yasin Düşüner, ölüm, otopsi
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