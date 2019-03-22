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26 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

26 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Yurt odasında ölü bulunmuştu...

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Gazimağusa’da kalmakta olduğu yurt odasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yasin Düşüner (E-26)’in bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “Akciğere emboli atması” sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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