26 YAŞINDAKİ GENCİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Gazimağusa’da kalmakta olduğu yurt odasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yasin Düşüner (E-26)’in bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “Akciğere emboli atması” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.