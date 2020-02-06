3 CAS ÇALIŞANI HASTANELİK OLDU!

Haberci'den Meyil Avcan'ın haberine göre; Başbakanlık önünde açlık grevine başlayan CAS mağdurlarından bazıları, yaşadıkları durumu anlatarak bir an önce verilen sözlerin tutulmasını istediklerini dile getirdi.

CAS mağdurları, Başbakanlık binası önünde önceki gün başlattıkları açlık grevi yani kendilerinin deyişiyle “Ölüm Orucu” eylemine, bir çözüm bulunmadan son vermeyeceklerini söyleyerek, dün akşam bir arkadaşlarının rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığından bahsetti.

Sadece vaatler verildiğini, ancak bir türlü verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade eden CAS çalışanları, “Ölmek var, dönmek yok” dedi ve artık kalıcı bir çözüm istediklerini vurguladı.

CAS işçileri, dörtlü koalisyon hükümetinde mağdurlar arasından 20 kişinin devlete istihdam edildiğini fakat geriye kalan 108 kişinin halen işsiz olduğundan söz ederek, ayrımcılık yapılmaması gerektiğini ve mağdur olan herkes için kalıcı bir çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti.

Şu ana dek 3 kişinin açlık grevine girdiğini ve eğer biz çözüme ulaşılmazsa bu sayının her geçen gün artacağının ve umutlarının git gide tükenmeye başladığını üzülerek söyleyen mağdurlar, önceki akşam 1 dün akşamüzeri ise 2 kişinin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

CAS çalışanlarından İbrahim Tatlık, Okan Eroğlu, Mehmet Mahmut ve Muhammet Kaynak HABERCİ’ye konuşarak, nasıl bir durumun içinde olduklarını anlattı.

TATLIK: BENİM EVDE ÇOCUĞUM AÇKEN, BEN BURDA YEMEK YİYEMEM

İbrahim Tatlık, 21 aydır sokakta olduklarını ve 22 gündür eylem yaptıklarını ifade ederek, hükümet edenlerden talebinin CAS mağdurlarına sahip çıkmaları olduğunu ve önceki dörtlü koalisyon zamanında toplamda 135 çalışanın 20’sini işe aldıkları gibi kendilerini de işe almaları isteğinde bulundu.

Açlık grevine başlayalı 2 gün olduğunu ve 3 arkadaşının da fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını kaydeden Tatlık, somut bir karar almadan hiçbir yere gitmeyeceklerinin bilgisini verdi.

Tatlık, herkesin ihtiyaçlı insanlar olduğunu ve ailelerine ekmek götüremediklerini söyleyerek, yetkililerin kendilerine eylem yapmamalarını ve eylem yaptıkları sürece kendilerine daha çok zarar vereceklerini söylediklerine değindi.

EROĞLU: KIBRIS VATANDAŞI OLARAK DÜŞTÜĞÜMÜZ DURUMDAN UTANIYORUM

Okan Eroğlu, 2 yıla yakın süredir mağdur olduklarını ve aynı cümleleri tekrar tekrar konuşmaktan artık gına geldiğini ifade ederek, “Yapacakları iş de, verecekleri söz de eksin olsun” dedikleri raddede olduklarını belirtti.

Seçimlerin yaklaştığını ve ülkedeki düzenin böyle işlediğini söyleyen Eroğlu, seçime yakın verilen haklardan son çare olarak kendilerinin de yararlanabilmek adına Başbakanlık önünde eyleme başladıklarını aktardı.

Eroğlu, yüzde yüz haklı olduklarını ve Devlet kuruluşu olan KTHY’nin devamı olan CAS Ltd.’nin de devlet kuruluşu olduğunun ispatlandığını söyleyerek, CAS’ı tasfiye edenin de devlet olduğunu vurguladı.

CAS’ın kapatılmaması için çok uğraştıklarını ve eğitimli personelin hiç bir suçu yokken işsiz kaldıklarını sözlerine ekleyen Eroğlu, “Keşke CAS devam edebilseydi. Biz de burada iş dilenir durumda olmasaydık. Devlete külfet da olmasaydık. Bunca şey göz ardı edildi ve gelinen son nokta budur. Yapmaları gerekeni yasal olarak yapsınlar ve bizleri bu zulümden kurtarsınlar. Ülkem adına yerli bir Kıbrıs vatandaşı olarak düştüğümüz durumdan utanıyorum” dedi.

MAHMUT: 20 AYDIR SOKAKLARDAYIZ, 20 AYDIR İŞSİZİZ

CAS mağduru Mehmet Mahmut, “20 aydır sokaklardayız ve 20 aydır işsiziz” diyerek, sürekli söz aldıklarını ancak hiçbir çözüm üretilmediğini kaydetti.

Gerek dörtlü koalisyondan gerekse şu anki hükümetin çeşitli vaatler aldıklarını ifade eden Mahmut, artık usanmış ve bıkmış vaziyette olduklarını vurguladı.

Mahmut, yaşadıkları mağduriyetin artık bir sonuca ulaşmasını istediklerini belirterek, gün geçtikçe açlık grevine girenlerin sayısı artacağının altını çizdi.

Devletten beklentilerinin kendilerine verilen sözlerin hepsinin tutulması olduğunu söyleyen Mahmut, bütün kelimelerin tükendiğini, başka çarelerinin kalmadığına değindi.

KAYMAK: SOMUT BİR ADIM ATILMADAN PES ETMEYECEĞİZ

Muhammet Kaymak, somut bir adım atılmadan kesinlikle pes etmeyeceklerinin altını çizerek, “Ne kadar daha gerekirse burada kalacağız” dedi.

Kesinlikle bu işin peşini bırakmayacaklarını söyleyen Kaymak, diğer hükümet zamanında devlete istihdam edilen 20 CAS çalışanı gibi, kendilerinin de devlete istihdam edilmeyi beklediklerini belirtti.