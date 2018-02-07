3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Bahadır AYNA

Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde bulunan Başak Sokak’ta önceki akşam kundaklanan araç ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Serhan Çakır’a ait park halinde bulunan JB 001 plakalı aracın kundaklanması ile ilgili dün S.A (E-43), M.N.A. (E-20) ve M.A (E-19) gözaltına alındı. Zanlıların bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.

Havadis