Ellen DeGeneres seyircilerine 1 milyon dolar dağıttı

Belki de klasik hayallerimizde bir revizyon yapma vakti gelmiştir. Örneğin "Şöyle bir piyango çıksa..." yerine, "Ellen'ın programına katılsam..." ile başlayabiliriz cümleye.

Zira o programa giden hiçkimse, bugüne kadar eli boş dönmedi! Son olarak Ellen, 60'ıncı doğum günü şerefine, 'misafirperverlik'te çıtayı Everest'e yükseltti. Ondan sonrası tufan!

Kişibaşı 10 bin dolar!

Ellen DeGeneres, bir markayla yaptığı ortaklık kapsamında etkinliği izleyen seyircilere büyük bir sürpriz yaptı. Markanın, '1 milyon iyilik' kampanyası kapsamında stüdyodaki seyircilere nakit para dağıttı.

Doğum gününde yapılan çekimlerde, “Buraya gelen herkese teşekkür ederim. Ben de 1 milyon iyilik yapmak istiyorum ve buradaki herkesin 1 milyon doları paylaşacağını duyurmak istiyorum” dedi.

“Sakın kutuları atmayın çünkü bu kutulara sahip olan herkes 1 milyon dolardan pay alacak” dediği an salonda deyim yerindeyse fırtına koptu.

Seyirciler sevinçten birbirlerine sarılırken, bazıları ağladı.

Salondaki yaklaşık 100 seyircinin her birine, tahmini 10 bin dolar düşmüş olmalı...

Milliyet