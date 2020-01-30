3 KİŞİLİK AİLE ZEHİRLENDİ!
Baygın halde bulundular!
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Hamitköy’de Bozalp Villalarında ikamet eden Mehmet-Songül Özdoğaç çifti ve küçük kızları Derin Özdoğaç evde baygın olarak bulundu. Olay yerine çağrılan ‘112’ Acil servis ile Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan Özdoğaç ailesine yapılan ilk muayenede ‘karbon monoksit’ zehirlenmesi teşhisi konuldu. Özdoğaç ailesinin genel sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken,Derin Özdoğaç’ın ise Çocuk Yoğun Bakımında tedavisinin sürdüğünü genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.
MHA
Etiketler : Hamitköy, karbon monoksit, zehirlenme, Mehmet-Songül Özdoğaç çifti
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