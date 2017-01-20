30 GRAM UYUŞTURUCUYLA TATİLE GELDİ

Turist olarak adaya gelen Servet Kocaman, Ercan Devlet Havaalanı’ndan çıkamadı

Emine UYSAL

Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapan zanlı Servet Kocaman’ın üzerine narkotik detektör köpeğinin tepki vermesiyle yapılan üst aramasında 30 gram uyuşturucu madde bulundu.

“Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla gözaltına alınan Servet Kocaman, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan Polis Memuru Cemal Ramiz’i dinletti.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Ramiz, Ercan Havaalanı’ndan 18 Ocak’ta saat 14.00’te giriş yapan

zanlı Servet Kocaman’a devriye gezen narkotik detektör köpeği Cindy’nin tepki vermesiyle yapılan üst aramasında tasarrufunda 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Cemal Ramiz, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, turist statüsündeki zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlamasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının bir ayı aşmayan süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Kıbrıs