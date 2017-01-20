DOLANDIRICILIKTAN YAKALANDI, ÜZERİNDEN MERMİ DE ÇIKTI

Pakistan uyruklu bir şahsı, çalışma ve ön izin çıkaracağı vaadiyle kandırarak, 11 bin 700 Euro parasını almakla suçlanan 46 yaşındaki Hüseyin Toksoy tutuklandı

Emine UYSAL

Lefkoşa’da sakin 46 yaşındaki Hüseyin Toksoy, Pakistan uyruklu bir şahsı, çalışma ve ön izin çıkaracağı vaadiyle kandırıp, sahtekarlıkla 11 bin 700 Euro parasını aldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan Toksoy’un yapılan üst aramasında, tasarrufunda 9 mm çapında 10 adet de canlı mermi bulunduğu belirtildi.

“Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla para temini” suçlamalarıyla gözaltına alınan zanlı Hüseyin Toksoy dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube'de görev yapan polis memuru Mustafa Mahan'ı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Mustafa Mahan, adına şirket kaydı bulunmayan zanlı Hüseyin Toksoy’un 2016 yılı Ocak-Aralık ayı içerisinde, çalışma izni bittiği için cezaya düşen Pakistanlı bir şahsa, tanıdıkları vasıtasıyla muhaceret işlemlerini yapacağını söyleyerek, bahse konu şahıstan sahtekarlıkla 11 bin 700 Euro nakit parayı sahtekarlıkla temin etmekle methaldar olduğunu belirtti.

Alınması gereken ifadelerin yanı sıra, Çalışma Dairesi’nden de soruşturma yapılacağını söyleyen Mahan, benzer şekilde farklı tarihlerde meydana gelen suçlarla ilgili de zanlı hakkında soruşturmalar başlatıldığına dikkat çekip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, talebi onayladı.

Kıbrıs