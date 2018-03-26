39 GÜNDE 75 İNŞAAT DURDURULDU

Çalışma Dairesi’nin 6 Şubat ile 16 Mart arasında 171 inşaatı denetlediği ve 75’inin faaliyetlerini, gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurduğu açıklandı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla oluşturulan Acil Kriz Masası toplantısında alınan kararlar uyarınca Çalışma Dairesi’nin inşaatlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği denetimleri devam ediyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre 6 Şubat ile 16 Mart tarihleri arasında, Lefkoşa’da 89, Girne’de 21, Mağusa’da 48, Güzelyurt’ta 13 olmak üzere toplam 171 inşaat Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlendi.



Lefkoşa’da 39, Girne’de 10, Mağusa’da 19, Güzelyurt’ta 7 inşaat; toplamda ise 75 inşaatın faaliyeti iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı bulunduğundan, mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar Çalışma Dairesi tarafından durduruldu.



27 inşaata uyarı



Lefkoşa’da 15, Girne’de 2, Mağusa’da 9, Güzelyurt’ta 1 olmak üzere toplam 27 inşaata ise ilgili mevzuat kapsamında gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması için Çalışma Dairesi tarafından yazılı uyarı verildi.



Eksikliklerini giderenler



İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli görülüp kapatılan Lefkoşa’da 30, Girne’de 7, Mağusa’da 16, Güzelyurt’ta ise 5 inşaat; eksikliklerini gidererek Çalışma Dairesi tarafından tekrar kontrol edilerek faaliyete açıldı.