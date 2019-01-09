4.5 YIL HAPİS YATACAKLAR!

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Girne’de, 9 Mart tarihinde 247 adet uyuşturucu madde içeren hapın ele geçirilmesi ile ilgili yargılanan Mustafa Şimşek, Serkan Can ve Hasan Nalbant aleyhindeki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar, 4 buçuk yıl hapse mahkûm edildi. Başkan Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan heyetin kararını Başkan Nüvit Gazi Hacı okudu.

Uyuşturucu suçlarının giderek arttığını, toplum sağlığını tehdit ettiğini belirten Hacı, sanıkların tasarrufunda bulunan miktarın da külliyatlı olduğuna dikkat çekti. Hacı, Serkan Can’ın tasarrufunda bulunan 247 adet uyuşturucu hapın, Hasan Nalbant tarafından 7 Mart tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan 350 adet olarak getirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Sanıkların tasarrufunda bulunan hap miktarının kişisel kullanım için fazla olduğuna değinen Hacı, tüm olguları değerlendirdikten sonra sanıkları 4 buçuk yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.



Girne’de, 19 Mayıs Caddesi üzerinde 9 Mart 2018 tarihinde, saat 13.50 sıralarında, narkotik ekipleri tarafından şüpheli görülen Serkan Can’ın üzerinde yapılan kontrolde 247 adet uyuşturucu hap bulunarak emare alınmıştı. Yapılan soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Mustafa Şimşek ve Hasan Nalbant da tutuklanmıştı. Hapların 7 Mart 2018 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye 350 adet olarak Hasan Nalbant tarafından getirildiği tespit edilmişti.