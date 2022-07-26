Temmuz ayına ait deniz suyu analiz sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı Temmuz ayına ait deniz suyu analiz sonuçlarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından, Devlet Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen Temmuz ayına ait deniz suyu analiz raporları ekte yer aldığı şekildedir.

Açıklamada ayrıca “Diğer bölgelerle ilgili analiz sonuçları gelmeye devam ettikçe kamuoyu ile paylaşmaya devam edilecektir” denildi.

BRT