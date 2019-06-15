468 bin 680 TL kayıp

Yeni Bakış Gazetesi’nden Gamze Pir Baykur’un haberine göre; Kıb-Tek Mağusa Şubesinde kadrolu olarak çalışan ve kuruma ait paraları banka hesabına yatırmayarak sirkat ettikleri iddiasıyla tutuklanan zanlı Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Kamu görevlisi tarafından sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Gürmanoğlu ile Tanözü’nün tutukluluk süreleri 4’er gün daha uzatıldı. Zanlıların sirkat ettiği 2017 ile 2018 yıllarına ait 468 bin 680 TL ise aranıyor.

Meblağın artma olasılığı var

Meselenin tahkikat memuru Osman Üreten, zanlı Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü’nün 2017-2018 yılları içerisinde çalışmakta oldukları Kıb-Tek Mağusa Şubesine, Kıb-Tek aboneleri tarafından pay point sistemine yatırılan toplam 468 bin 680 TL nakit parayı, şubenin banka hesabına yatırmayarak sirkat ettiklerinin iddia edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak her iki zanlının da 11 Haziran 2019 tarihinde tutuklandığını anımsatan Üreten, zanlı Tanözü’nün ifade verdiğini söyledi. Üreten, ayrıca Kıb-Tek tarafından incelemelerin devam ettiğini ve ilgili meblağın artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, mesele ile ilgili olarak 468 bin 680 TL para ve pay point cihazından alınan sliplerin arandığını açıkladı.

Meblağ 5 bin 90 TL’den 468 bin 680 TL’ye çıktı

Polis Memuru Osman Üreten, bu meselede pay point cihazına yatırılan paralar ile bankaya yatırılan paralar arasında eksiklik olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Kurum tarafından 2017 ve 2018 yılı içerisinde toplam 468 bin 680 TL bankaya eksik yatırım olduğunun tespit edildiğini yineleyen Üreten, ilk şikayetin polise 27 Ağustos 2017 tarihi ile ilgili yapıldığını ve miktarın 5 bin 90 TL olduğunu söyledi. 13 Haziran 2019 tarihinde Kıb-Tek Genel Müdürü’nün polise gelerek ek ifade verdiğini söyleyen Üreten, genel müdürün 2017 ile 2018 yıllarını kapsayan bütün belgeleri polise teslim ettiğini ve bu belgelerde de toplamda 468 bin 680 TL paranın bankaya yatırılmadığının tespit edildiğini beyan ettiğini açıkladı. Üreten, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlıların 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

4 gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Mesut Mesutoğlu, zanlı Deniz Saltuk Gürmanoğlu ile Toner Tanözü’nün tahkikat maksatları bakımından 4 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.