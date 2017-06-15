47 GENCE KIRSAL KESİM ARSASI VERİLDİ

Sütlüce, Pınarlı ve Gönendere köyünde 47 gence kırsal kesim arsası hak sahipliği belgesi düzenlenen törenle verildi.

Gönendere köy kahvehanesinde yer alan arsa dağıtım törenine Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yanı sıra, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bazı milletvekilleri ile yöre halkı katıldı.

Gönendere köy muhtarı Mustafa Bostancıoğulları, törende yaptığı konuşmada ilk defa köylerinde gençlere yönelik olarak kırsal kesim arsası dağıtıldığını ifade ederek, büyük göçün yaşandığı köyde artık gençlerin göç etmek zorunda kalmayacağını ifade etti.

Sütlüce Muhtarı Hüseyin Kaplan da köyde ilk kez arsa dağıtıldığını kaydederek, köyün artık gelişerek nüfusunun artacağını belirtti.

Pınarlı Köy Muhtarı Okan Helvacı da arsa dağıtım töreninde emeği geçenlere teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün talimatı ile arsa dağıtım projesinin devam ettiğini ifade ederek, gençlerin kendi köylerinde ev sahibi olmalarının ve burada yuva kurmalarının önemine değindi.

Kırsal kesim arsalarının altyapılarıyla ilgili bütçenin ayrıldığını ve bu yönde çalışmaların eş zamanlı olarak başlatıldığını söyleyen Bakan Evren, dağıtılan arsaların hayırlı uğurlu olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün de gençlerin köylerine topraklarına sahip çıkmalarını istediklerini vurgulayarak, Kıbrıs meselesinde başarılı olunması için vatandaşların toprağına ve vatanına sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Daha birçok köyde arsa dağıtılacağını kaydeden Başbakan Özgürgün, gençliğe hizmet vermenin yanı sıra köylerin de canlanmasını hedeflediklerini ifade etti ve gençlerin mutlu olmasının geleceğin de mutlu olacağı anlamına geldiğini belirtti.

Böylesi hizmetleri devletin gençlere vermesi gerektiğini anlatan başbakan Özgürgün, uzun yıllardan sonra ilk kez bölgede arsa dağıtım işleminin yer aldığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından hak sahibi gençlere arsaları dağıtıldı.