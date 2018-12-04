4'ER GÜN DAHA İÇERİDE KALACAKLAR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Kapalı Maraş’tan sirkat ettikleri iddia edilen birçok malzemeyi Rum vatandaşı bir şahsa satmaya çalışırken suçüstü tespit edilen zanlılar Mustafa Çelik ile Adil Erden, dün yeniden mahkemeye çıkarıldılar

Kapalı Maraş’tan sirkat ettikleri iddia edilen birçok malzemeyi Rum vatandaşı bir kişiye satmaya çalışırken suçüstü tespit edilen zanlılar Mustafa Çelik ile Adil Erden hakkındaki soruşturma devam ediyor. Almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Sirkat” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar Çelik ile Erden’in tutukluluk süresi 4’er gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor

Meselenin tahkikat memuru, 24 Kasım 2018 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin almış oldukları bir ihbar üzerine Korkuteli’nde zanlı Mustafa Çelik’in evi önüne gittiklerini söyledi. Tahkikat memuru, polis ekiplerinin zanlı Çelik’in evi önüne gittikleri sırada zanlı Çelik ile zanlı Adil Erden’in yanlarında bulunan bir Rum vatandaşının MKE 867 plakalı aracına ellerindeki tahtadan ve sacdan mamul tabelaları yerleştirdikleri sırada tespit edildiklerini belirtti. Olay yerinde yapılan kontrolde 4 adet sacdan yapılmış Rumca yazılı reklam tabelaları, 10 adet tahta üzerinde Rumca yazılı reklam afişleri, 1 adet sandık, 12 adet cam şişe tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Çelik’in evinde yapılan aramada ise 15 adet üzerinde Rumca yazılı cam şişe ve karakalem çizili bayan portresi bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten tahkikat memuru, 24 Kasım 2018 tarihinden beri poliste tutuklu bulunan zanlıların tutukluluk sürelerinin 4’er gün daha uzatılmasını talep etti.

4 gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mustafa Çelik ile zanlı Adil Erden’in tahkikat maksatları bakımından 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.