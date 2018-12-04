BİRBİRLERİNE GİRDİLER!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefkoşa-Mağusa anayolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda dün saat 17.40 sularında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Nurhan Kutlugün’ün yönetimindeki MD 441 plakalı salon aracı soldan birinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, Hocaoğlu Petrol önlerine geldiği an, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Yağmur Aktaş yönetimindeki GB 129 plakalı aracın arka kısmına aracın ön kısmı ile çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle savrulup diğer araçlara çarptı

Çarpmanın etkisiyle savrulan GB 129 plakalı araç, Ertoğrul Uzun yönetimindeki JF 380 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Yine çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam eden GB 129 plakalı araç o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Kotan yönetimindeki

NE 770 plakalı aracın sağ arka kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarptıktan sonra yine o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Lefkoşa'da sakin Berfu Tekakpınar yönetimindeki JN 545 plakalı aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkiyle ileriye savrulan JN 545 plakalı araç ise o esnada önünde seyretmekte olan MU 321 plakalı salon aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

Kazanın hemen ardından MP 260 plakalı salon aracı solda ikinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Nurten Aşina o esnada önünde kaza yaptığı için durmakta olan Ertuğrul Uzun yönetimindeki JF 380 plakalı aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarptı.

3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Nurhan Kutlugün, Yağmur Aktaş ve GB 129 plakalı araçtan yolcu olarak bulunan Göknil Aktaş yapılan ilk yardım tedavisinin ardından aynı serviste müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.