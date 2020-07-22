"Hükümet bozma/kurma çalışmalarınızdan vakit bulursanız açıklayın"

CTP Genel Başkanı Erhürman hükümetin artan vakalarla ilgili hallkın endişesini giderebilecek açıklama yapmak yerine hükümet bozma/kurma çalışmalarıyla meşul olduklarını vırgulayarak halkın endişeli olduğunu dile getirdi. Erhürman'ın açıklamaları şöyle;

Vaka sayısında artış var. Bugün 5 vaka. Endişelenmeyelim, insanlarımız endişelenmesin diyoruz. Bunun için beş aydır söylediğimizi yapmanız lazım. Bu vakalar test sonuçları çıkana kadar kendilerini izole ettiler mi? "Temaslı" dedikleriniz nerede temaslı? Gemide/uçakta mı yoksa test sonuçları çıkana kadar bulunulmaması gerekirken bulunulan yerlerde mi?

Ve tabii her söylediğimizde hepimizin sinirlerini hoplatacak şekilde hala pandemi hastanesi yokken hastanenin ve sağlık çalışanlarımızın durumu ne? Açıklayın. Açıklayın ki doğru yapıyorsanız kimse endişelenmesin. Açıklayın ki ondan sonra soru soranlara abuk subuk eleştiriler getirerek durumu kurtarmaya çalışmak zorunda kalmayın. Hükumet bozma/kurma çalışmalarınızdan vakit bulursanız tabii!!!