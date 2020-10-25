5 yerel vaka daha!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

25 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1105

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen Vaka: yok

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 211.602

Toplam Vaka Sayısı: 899

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 830

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 64

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok