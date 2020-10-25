5 yerel vaka daha!
Bakan Pilli: "Toplam 1105 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 14 kişi taburcu edildi"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1105 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakaların yerel vakalar olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
25 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1105
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
Ülke dışından gelen Vaka: yok
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok
Yerel Vaka Sayısı: 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 211.602
Toplam Vaka Sayısı: 899
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 830
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 64
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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