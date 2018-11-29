5 YIL HAPİS YATACAK!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa'da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney’e geçen ve aldığı 855 gr 106 mg ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal eden Raif Davulcular hakkındaki karar açıklandı

Mağusa'da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney’e geçen ve aldığı 855 gr 106 mg ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal eden Raif Davulcular hakkındaki karar açıklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” davalarından yargılanarak Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunan sanık Davulcular 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.