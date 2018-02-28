500 KİLO KAÇAK ET!
500 kg kaçak dana eti!
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Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde dün saat 17.20 sıralarında yapılan kontrolde yaklaşık 500 kg ağırlığında kaçak dana eti bulunarak emare olarak alındı.
İşletme sahipleri M.K. (E-32) ve M.L. (E-38)’ye Gümrük Dairesi yetkilileri tarafından 21.000 TL ceza kesilmiş olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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