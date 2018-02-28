500 KİLO KAÇAK ET!

Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde dün saat 17.20 sıralarında yapılan kontrolde yaklaşık 500 kg ağırlığında kaçak dana eti bulunarak emare olarak alındı.

İşletme sahipleri M.K. (E-32) ve M.L. (E-38)’ye Gümrük Dairesi yetkilileri tarafından 21.000 TL ceza kesilmiş olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.