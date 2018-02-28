Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  3. 500 KİLO KAÇAK ET!
500 KİLO KAÇAK ET!

500 KİLO KAÇAK ET!

500 kg kaçak dana eti!

A+A-

Girne’de faaliyet gösteren bir iş yerinde dün saat 17.20 sıralarında yapılan kontrolde yaklaşık 500 kg ağırlığında kaçak dana eti bulunarak emare olarak alındı.

İşletme sahipleri M.K. (E-32) ve M.L. (E-38)’ye Gümrük Dairesi yetkilileri tarafından 21.000 TL ceza kesilmiş olup polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.