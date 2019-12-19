500 KİLOLUK KAÇAK ET!
Kaçak kuzu eti!
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İnönü’de bugün gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 500 kg ağırlığında kuzu eti ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre, et, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 15.00 sıralarında düzenlenen operasyon sonucu E.L.’nin (E-37) kullanımında bulunan araçta bulundu.
Etiketler : kaçak kuzu eti, tutuklanma, İnönü
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