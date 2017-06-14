6 BİN TL'YE ÖZGÜR KALDI!

Ceyhun Tatlıcı’nın Fellahoğlu Kuyumculuk’tan çaldığı altınların 8 parçasını, çalıntı olduğunu bildiği halde, değerinin altında hurda olarak satın alan Meriç Muk, teminatla serbest bırakıldı

Sedef BOŞNAK

Ceyhun Tatlıcı’nın Lefkoşa’daki Fellahoğlu Kuyumculuk’tan çaldığı altınların 8 parçasını, çalıntı olduğunu bildiği halde, değerinin altında hurda olarak satın alan Meriç Muk’un aleyhindeki polis soruşturması bitti.

Günlerdir poliste tutuklu bulunan Meriç Muk, “Hırsızlık mal kabulü” suçundan mahkemeye çıkarılarak, verilen emir doğrultusunda ileride yargılanmak üzere, 6 bin TL nakdi teminat karşılığında, davaları sonuçlanıncaya değin serbest bırakıldı.

Dünkü teminat duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Hasan Boşnak, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan Öjen Açıkada’yı meselenin olgularını aktarması için tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis Öjen Açıkada, zanlının, Lefkoşa’da meydana gelen Fellahoğlu Kuyumculuk isimli işyerinden sirkat edilen altınlardan 8 parçasını, çalıntı olduklarını bildiği halde, 17 Mayıs ve 25 Mayıs tarihlerinde, Ceyhun Tatlıcı’dan hurda olarak değerinin altında satın aldığını ve karşılığında 6 bin TL ödediğini söyledi.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden tanık polis, zanlı aleyhine yürüttüğü tahkikatını tamamladığını kaydetti ve mahkemeden KKTC vatandaşı olan zanlı aleyhine uygun bir teminat emri talep etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, huzurundaki şahadeti değerlendirdi ve zanlıyı davaları sonuçlanıncaya değin KKTC dışına çıkmaktan men etti ve bu maksatla tüm pasaport ve seyahat belgelerine el koydu.

Hazal Hacımulla, 6 bin TL nakdi teminata bağladığı zanlının, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut etmesini istedi.

Yargıç ayrıca, zanlı lehine, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesini de istedi.

Kıbrıs