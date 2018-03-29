6 KİŞİ TUTUKLANDI!
Girne, Gönyeli ve Lefkoşa’da operasyon...
Girne, Gönyeli ve Lefkoşa’da yapılan operasyonlarda uyuşturucu tasarrufundan 6 kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Girne’de dün B.Ü.(E-17) ve B.A.(K-35)’nın kaldığı ikametgahta yaklaşık 9 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet uyuşturucu kırıcısı bulundu. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.O.K. (E-30) tutuklandı. Gönyeli’de S.E.’nin (E-25) kaldığı ikametgahında yaklaşık 5 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu ve evde misafir olarak bulunan A.İ.A.’nın (E-21) tasarrufunda ise yaklaşık yarım gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu bulundu.
Lefkoşa’da K.M.’nin (E-22) kaldığı ikametgahta, 2 adet, LSD türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile yaklaşık yarım gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.
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