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  3. 6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Edremit’in batısı ile GAÜ Erkek Öğrenci Yurdu bölgesinde ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:30 ile öğleden sonra yaklaşık 15:30 saatleri arasında olacak.

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