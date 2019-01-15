6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Edremit’in batısı ile GAÜ Erkek Öğrenci Yurdu bölgesinde ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:30 ile öğleden sonra yaklaşık 15:30 saatleri arasında olacak.