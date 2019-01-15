KALP KRİZİ TEHLİKESİ VAR

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Girne’de meydana gelen iş insanı Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un zanlıları olduğu vahim zarar ve ciddi darp meselesiyle ilgili olarak, dün Girne Kaza Mahkemesinde görülecek teminat duruşması, 15 Ocak’a ertelendi. Erteleme nedeni zanlılardan Bulut Akacan ’ın kalp krizi geçirme riski olması nedeniyle mahkemeye çıkamayacağını içeren sağlık kurulu doktor raporu oldu.



Vahim zarar ve ciddi darp meselesinin diğer 2 zanlısı Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun ise sabah saatlerinde mahkemeye getirildi.



Mahkemede, Zanlı Bulut Akacan’ın Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Sağlık Kurulundan aldığı rapor mahkemeye sunuldu.



Savcı Emine Taşkın, sağlık kurulu raporu çerçevesinde duruşmaya çıkmayan zanlılardan Bulut Akacan’ın teminat duruşmasının tehir edilmesini talep etti.

Zanlı avukatları Fuat Emirtaneoğlu ve Yusuf Tekinay da, müvekkilleri Bulut Akacan ile teminat konusunda herhangi bir görüşme yapamadıklarını belirterek, tehir talebine itirazda bulunmadı.



Girne kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, her 3 zanlının aynı suçlara iştirak ettiğini anımsatarak, bu durumda, zanlıların teminat koşullarının ayrı ayrı değil, bir arada değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Dündar, Bulut Akacan’ın teminat duruşmasında hazır olmaması sebebiyle diğer 2 zanlının da teminat duruşması yarına ertelendi.