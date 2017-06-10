7 GÜN DAHA HÜCREDE!

Metehan’da tasarrufunda 5 gram kokain 30 gram da Hint keneviri türü uyuşturucu bulunan Rum uyruklu Athinakis Michail’in tutukluluk süresi uzatıldı

Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan ve soruşturma amaçlı 2 gündür poliste tutulan Rum uyruklu zanlı Athinakis Michail hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı hakkında yapılan soruşturmada yeni bulgulara ulaşılırken, zanlı dün ek süre talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada aktarılan bilgilere göre, 7 Haziran tarihinde Metehan Sınır Kapısı’nda 30 gram kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan zanlının Girne-Lapta’da bir butik otelde oda kiraladığı ortaya çıktı. Odayı tespit eden polis, yaptığı aramada satışa hazır 6 ayrı paket içerisinde toplam 5 gram kokain türü uyuşturucu ile 2 ayrı pakette 30 gram hintkeneviri ve uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi buldu. Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, suçla bağlantılı başka şahıslar olabileceğini ve kayıp emareler olduğunu ifade ederek 7 gün ek süre talep etti. Mahkeme talebi onaylayarak zanlının tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı.

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