7 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜ!

Yedidalga İlkokulu’nda Resim Öğretmeni Esma Aslı As’ın 7 yaşındaki kız öğrencisini ciddi şekilde darp ettiği iddia edildi. Bakanlık olayı yalanlamadı, öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Öğretmeni tarafından öldüresiye dövülen çocuk okula gitmeye korkuyor

Yedidalga İlkokulu’nda eğitim gören 7 yaşındaki Müjde Cüneyt’in ailesi, okul öğretmeni Esma Aslı As hakkında korkunç iddialarda bulundu.

Aile, Resim Öğretmeni Esma Aslı As’ın, geçtiğimiz ay öğrencisi 7 yaşındaki Müjde Cüneyt’i ders saatinde “İzinsiz ayağa kalktığı” gerekçesi ile aynı sınıfta eğitim gören ikiz kardeşinin ve sınıftaki diğer öğrencilerin gözü önünde darp ettiğini öne sürdü.

Ailenin iddiasına göre, ikiz kardeşi, küçük kızı öğretmeninin şiddetinden kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı.

Cüneyt ailesinin iddiasına göre, öğretmen Esma Aslı As, defalarca küçük kıza elleri ile vurdu, tekme atıp yere düşürdü. Öğretmen, küçük kız yerdeyken de birkaç tekme vurdu.

Çocuklar, dehşete kapıldı, çığlık attı. Çocukların çığlıklarını duyan okuldaki bazı öğretmenler, olayın yaşandığı sınıfa gitti ve daha fazla şiddet uygulamaması için As’ı tuttu, yatıştırmaya çalıştı.

Aile polise gitti

Müjde Cüneyt’in ailesi, çocuklarının yaşadıklarını polise aktardıklarını ve Esma Aslı As hakkında şikayetçi olduklarını anlattı.

Esma Aslı As hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını isteyen Cüneyt ailesi, As’ın en kısa sürede yasal olarak cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Tepki yağdı

Aile, şiddet iddialarını, sosyal medya hesabından da kamuoyu ile paylaştı.

Yedidalga İlkokulu’nda şiddet iddiası, sosyal medyada onlarca kişi tarafından şaşkınlık ve öfke ile karşılandı, bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu öğretmenin cezasız kalmaması için yetkililere çağrıda bulundu, yaptığından dolayı Esma Aslı As’ı kınadı.

Bakanlık devreye girdi

Yedidalga İlkokulu’nda şiddet iddiası kısa sürede bölge halkı arasında yayıldı, konu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bilgisine de götürüldü.

Okulda şiddet iddiası bakanlığı harekete geçirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Resim Öğretmeni Esma Aslı As’ın okuldaki görevinden uzaklaştırıldığı, hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Aile öğretmenin cezalandırılmasını istiyor

Müjde Cüneyt’in babası Eftal Cüneyt, olayın yaşandığı sırada Avusturalya’da olduğunu, haberi alır almaz ilk uçak ile ülkeye döndüğünü söyledi.

Olayın polisin ve bakanlığın bilginde olduğunu belirten Eftal Cüneyt, yetkililere çağrıda bulunarak, yaşanan bu olayın üzerinin kapatılmamasını ve Esma Aslı as’ın yasal olarak cezalandırılmasını istedi.

Babası olayı gözyaşları içerisinde anlattı

Baba Eftal Cüneyt, dün Havadis’e gelerek yaşanan olayı anlattı. Çocuğunun başına gelenleri kabullenmekte güçlük çektiğini söyleyen Eftal Cüneyt, cümle kurmakta adeta zorlandı. Cüneyt, yaşananları gözyaşları içerisinde anlattı.

Eftal Cüneyt, 3 çocuk babası olduğunu, ne eşinin ne de kendisinin bu güne kadar çocuklarına bir tokat dahi atmadığını söyleyerek şiddeti kınadı.

Cüneyt, şiddetin hiçbir türlüsünün kabul edilemeyeceğini belirterek, bu olayın da takipçisi olacaklarını ve asla sineye çekmeyeceklerini aktardı.

Eftal Cüneyt, “Uyurken izlediğimiz, öpmelere, koklamalara doyamadığımız, canımızın yarısı çocuklarımızı eğitim almaları için okula gönderiyoruz, canımızı öğretmenlere emanet ediyoruz. Bizim emanetimize sahip çıkılmadı. Çocuğum olaydan sonra okula girmek istemedi, karnesini bile almaya gitmeyecek. Suçu ne olursa olsun 7 yaşındaki bir çocuk bu şekilde muameleyi hak etmez” diye isyan etti.

“Hesap sormak istedim”

Eftal Cüneyt, ülkeye döndükten sonra birkaç gün boyunca her sabah okulun kapısına gittiğini ve Esma Aslı As’ı beklediğini ancak öğretmeni bir türlü görmediğini söyledi.

Eftal Cüneyt, “Eğer karşılaşsaydık O’na hesap soracaktım. Küçücük bir çocuğa böylesine şiddeti nasıl uyguladığını, vicdanının nasıl olduğunu soracaktım” dedi.

Berova: Öğretmen görevinden uzaklaştırıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, konunun bakanlığın bilgisinde olduğunu kaydederek Esma Aslı As hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

Konu hakkında Bakanlığın soruşturma başlattığını dile getiren Berova, bu doğrultuda Esma Aslı as isimli öğretmenin okuldaki görevinden uzaklaştırıldığını kaydetti.

Elcil: Belli ki bakanlık olayı kapatmaya çalışıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Şener Elcil, bu gibi olaylarda olayın takibinin bakanlık tarafından yapılması gerektiğini belirterek sendikanın şiddet olaylarına karşı tavrının ise net olduğunu kaydetti.

Elcil, “Cüneyt ailesi ile konuyu görüştük, bu gibi durumlarda olayın bakanlık tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledik. Ancak bizim sendika olarak tavrımız nettir. Böyle bir olay yaşanmışsa şiddete göz yummayız. Bu olay yaşanmışsa bakanlık olayın üzerine gitmelidir” dedi.

Şener Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın “Öğretmeni görevinden uzaklaştırdık, soruşturma başlatıldı” ifadelerini ise yalanladı.

Elcil, “Öğretmenin açığa aldığına dair bize bir bilgi gelmedi. Öğretmenler Yasası gereği Bakanlığın bizimle toplantı yapması ve olayı aktarıp, darp raporunu da göstererek öğretmeni açığa almak istediğini ve soruşturma başlatılacağı bilgisini bizimle paylaşması gerekir. Böyle bir toplantı olmadı, sendikamıza bu yönde bir yazı da gelmedi. Belli ki bakanlık olayı kapatmaya çalışıyor” diye konuştu.

Elcil, yurtdışından henüz döndüğünü ve olay ile ilgili söz konusu öğretmen ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini de sözlerine ekledi.

As:İddialar asılsız

Yedidalga İlkokulu’da resim öğretmeni olan Esma Aslı As Havadise yaptığı açıklamada öğrencisini darp ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi. As Milli Eğitim Bakanlığının konu ile ilgili soruşturma başlattığını doğruladı.Esma Aslı As “hakkımda iddia edilenler gerçek değil. Söylenenler beni gerçekten üzdü. Bakanlık konu ile ilgili soruşturma başlattı” dedi.

