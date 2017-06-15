KKTC'DEN ÇIKIŞ YAPTILAR, ANTALYA'DA TUTUKLANDILAR!

KKTC’den giden üç kişi Antalya Havalimanı’nda PKK/KCK’dan tutuklandı

Antalya Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanan 3 kişi ile onlara belgeleri düzenleyen 1 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hava yoluyla giderek Antalya Havalimanı'na sahte pasaport ile giriş yapan R.O, B.Ç, R.Z. ile onlara sahte belgeleri tanzim eden İ.B. yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olma ve sahte evrak düzenleme" suçlarından tutuklandı.