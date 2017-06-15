GELİNLİK YAŞTA KEFEN GİYDİ!

Alayköy yolunda geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımdaki üç günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kübra Ulu, dün gözyaşları arasında toprağa verildi

Devrim DEMİR

Alayköy-Lefkoşa anayolunda 10 Haziran’da işine gitmek için evinden çıkan ve köyü çıkar çıkmaz yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce yol kenarındaki servi ağacına, ardından bir evin duvarına çarparak, ağır yaralanan Kübra Ulu dün köyünde toprağa verildi.

Yoğun bakımda üç gündür yaşam mücadelesini önceki kaybeden 22 yaşındaki Kübra Ulu’nun cenazesi dün sabah saatlerinde gerçekleşen otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Hayatının baharında yaşamını kaybeden genç kız, öğle namazının ardından ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında Alayköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Evin en büyüğü babasının bir tanesiydi

Kızlarının beklenmedik ölümü ile dünyaları kararan Ulu ailesi, dün en zor görev için birbirlerine kenetlendi. Çevresinde kızına olan düşkünlüğü ile bilinen üç çocuk babası Ahmet Ulu, üç gün yoğun bakım kapısında kızının gözünü açması için dualar ederken, dün sabah kızının cenazesini teslim almak için güçlükle morgun önünde ayakta bekledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi personeli olan Ulu’yu iş arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Havadis’e konuşan Ulu’nun iş arkadaşları Kübra’nın evin en büyüğü olduğunu ve babası ile arkadaş gibi olduklarını anlattı.

Ulu’nun arkadaşları, gözü yaşlı babanın 3 gündür kızının uyanması için yoğun bakım önünden hiç ayrılmadığını, kızı Kübra için çok hayali olduğunu baba kızın arkadaş gibi olduklarını anlattı.

Tabutuna gelin duağı sarıldı

Henüz 22 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kübra Ulu’nun hayalleri de yarım kaldı.

Kübra son yolculuğuna tabutuna sarılan gelin duağı ile uğurlanırken, ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları sel oldu.

Havadis