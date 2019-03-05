Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 72 YAŞINDAKİ KADINA TECAVÜZ!
72 YAŞINDAKİ KADINA TECAVÜZ!

72 YAŞINDAKİ KADINA TECAVÜZ!

Yaşlı kadına darp, taciz ve soygun!

A+A-

Lapta’da önceki akşam saat 19:00 sıralarında, 72 yaşındaki B.B'ye ait eve  gidip kapıyı çaldıktan sonra, yaşlı kadının kapıyı açması üzerine içeriye zorla giren E.K.(E-28)’nin, kadına,  cinsel istismarda bulunup ve darp ettikten sonra,  300 TL nakit para ile bankamatik kartını çalarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.Polis tarafından tespit edilen E.K tutuklandı.Soruşturma devam ediyor.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.