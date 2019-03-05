72 YAŞINDAKİ KADINA TECAVÜZ!

Lapta’da önceki akşam saat 19:00 sıralarında, 72 yaşındaki B.B'ye ait eve gidip kapıyı çaldıktan sonra, yaşlı kadının kapıyı açması üzerine içeriye zorla giren E.K.(E-28)’nin, kadına, cinsel istismarda bulunup ve darp ettikten sonra, 300 TL nakit para ile bankamatik kartını çalarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.Polis tarafından tespit edilen E.K tutuklandı.Soruşturma devam ediyor.