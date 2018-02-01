8 KİŞİ, 2 KİŞİYİ FECİ ŞEKİLDE DARP ETTİ!

Dikmen Mezarlık Yolu üzerinde dün akşam 2 kişi, 8 kişi tarafından fena şekilde dövülerek darp edildi.

Olayla ilgili 16 yaşlarında 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Dikmen bölgesinde araçları bozulan M.K. (E-33) ve A.K. (E-23) araçlarından inip yolda yürürken 8 kişinin saldırısına uğradı. Alınan bilgilere göre iki şahıs yürürken bir köpeğin saldırısına uğrayınca köpeği taş atarak korkutmaya çalıştılar. Bunun üzerine köpeğin sahibi ve beraberindekiler M.K. ve A.K.’yı feci şekilde darp etti. Darp edilen 2 kişiden A.K.’nın elmacık kemiği kırılırken hastanede müşahade altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yaşları 16-17 arasında değişen 4 kişinin gözaltına alındığı, 4 kişinin de halen arandığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi