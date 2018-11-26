8 TAŞ OCAĞI KAPATILDI

Yıllardır çalıştırılmayan 8 adet taş ocağı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çalıştırılmadıkları gerekçesiyle Bakanlar Kurulu kararıyla, Kozanköy bölgesinde 4 ve Beylerbeyi bölgesinde 2 adet mozaik taşı ile Serhatköy bölgesinde 2 adet yapıtaşı ocağı kapatıldı.

Kapatılan ocakların doğaya yeniden kazandırabilmeleri için gerekli olan rehabilitasyon projelerinin hazırlanıp uygulamaya konacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, taş ocaklarının devamlı olarak denetlendiği kaydedildi.