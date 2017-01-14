908 extacy hap daha bulundu

Girne’de 15 gün önce ‘25 adet extacy’ hapla yakalanıp cezaevine gönderilen Serkan Bal’ın yeni zulasına ulaşıldı

Emine UYSAL

Girne’de 30 Aralık’ta ‘25 adet extacy’ hapla yakalanıp cezaevine gönderilen Serkan Bal’ın yeni zulasına ulaşıldı.

Serkan Bal’ın erkek kardeşi Sedat Bal’ın Lefkoşa’daki evine yapılan operasyonda 908 adet extacy hap, 6 adet parçalanmış hap, 6 gram uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde ve 4 gram bonzai bulundu.

Sedat Bal’ın söz konusu hapları, kardeşi Serkan Bal’ın uyuşturucu ile yakalanmasının ardından Lapta’daki evinden alıp, Lefkoşa’daki kendi evine getirdiği ortaya çıktı.

Serkan Bal’ın Girne’deki evinde 30 Aralık 2016 tarihinde yapılan aramada, 2 adet yeşil, 23 adet krem renk olmak üzere toplam 25 adet extacy, 1 gram hintkeneviri ve 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunmuştu.

Sorgulanan zanlı söz konusu uyuşturucu hapları 100 adet, hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi 3 gram, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi ise 7 gram olarak 25 Aralık 2016 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken ithal ettiğini itiraf etmişti.

Serkan Bal ile ilgili soruşturmasını geniş çaplı olarak sürdüren narkotik polisi elde ettiği bilgiler ışığında dün Serkan Bal’ın Lefkoşa’da kalan kardeşi Sedat Bal’ın evine bir operasyon gerçekleştirdi ve zulayı ortaya çıkardı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı Sedat Bal, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görev yapan Polis Memuru Cemal Ramiz’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Ramiz, 13 Ocak’ta saat 11.30’da zanlı Sedat Bal’ın ikametgahında yapılan aramada 908 adet extacy olduğuna inanılan hap, 6 adet parçalanmış uyuşturucu içerdiğine inanılan hap, 6 gram uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde, 4 gram bonzai sentetic cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis Memuru Cemal Ramiz, zanlıdan yapılan soruşturmada, 30 Aralık 2016’da uyuşturucu suçundan yakalanan ve cezaevinde tutuklu bulunan kardeşi Serkan Bal’ın Lapta’daki ikametgahından alıp sakladığının tespit edildiğini belirtti.

Aranan emareler, ifadesi alınacak şahıslar olduğuna vurgu yapan Ramiz, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi yerinde bulan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, istenen tutukluluk emrini verdi.

Kıbrıs