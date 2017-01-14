MADDELER UYUŞTURUCU DEĞİL KEKİK

Narkotik polisinin evinde yaptığı aramada uyuşturucu zulası ortaya çıkan Mehmet Kılıç, ek tutukluluk için çıkarıldığı mahkemede ilginç bir izahatta bulundu:

Emine UYSAL

Merkezi Cezaevi'nden iki buçuk ay önce tahliye olan ve evinde yapılan aramada 93 gram bonzai bulunan Mehmet Kılıç, ek tutukluluk için çıkarıldığı mahkemede, bulunan maddelerin büyük çoğunluğunun uyuşturucu değil, kekik olduğunu ileri sürdü.

Mehmet Kılıç, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın huzuruna çıkarıldı.

KKTC Başsavcılığı adına davayı yürüten savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Halil Dümenci'yi dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Dümenci, 11 Ocak'ta narkotiğe yapılan bir ihbarda Mehmet Kılıç'ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisinin alındığını ve mahkeme emriyle ikametgahında yapılan aramada mutfakta tezgah üzerinde gazete kağıdına sarılı 7 gram, alüminyum sini içinde kağıda sarılı 25 gram, mutfak dolabında bir gram sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Dümenci, yapılan çevre soruşturmasında zanlının sürekli girip çıktığı ambarda yapılan aramada ise naylon poşet içinde 60 gram sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını aktardı.

Tahkikatın çok yönlü devam ettiğini belirten Dümenci, 4 kişinin sorgulandığını, iki kişiden ifade alındığını kaydetti.

Zanlının uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiği konusunda bilgi vermediğini söyleyen Dümenci, tahkikat amaçlı zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Kılıç, "7 gramı uyuşturucudur, kalanı ise kekiktir" dedi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının tahkikat amaçlı 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs