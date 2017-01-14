ÜNİVERSİTEYE DÖNEMEDİ

Komşusu Selen Erdeğer Gürbüz'ün evine iki kez girmekle suçlanan 19 yaşındaki Omar Chaddad, teminatla serbest bırakıldı, ancak şartları yerine getiremediği için cezaevine gitti

Emine UYSAL

Lefkoşa'da, komşusu Selen Erdeğer Gürbüz'ün evine iki kez girip, 5 bin 500 dolar çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 19 yaşındaki Omar Chaddad, teminatla serbest bırakıldı ancak şartları yerine getiremediği için cezaevine gönderildi.

Polis, zanlının ilk kez eve 25 Aralık'ta girdiğini, 9 Ocak'ta ise yatak odasının balkon camından girdiğinde, Selen Erdeğer Gürbüz'ün zanlıyı görüp, çığlık atmasıyla balkondan atlayıp kaçtığını belirtti.

Olay yeri inceleme ekibinin, olay mahallinden aldığı parmak izi ile apartmanın üst katında oturan zanlının parmak izinin eşleşmesi üzerine tutuklanan zanlı Omar Chaddad, itiraf içerikli gönüllü ifade vermişti.

"Ev açma" , "Sirkat" ve "Suç işlemeye teşebbüs" suçlarıyla ilgili hakkında yürütülen soruşturma tamamlanan Chaddad dün teminata bağlanılmak üzere Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Hamza Tarman'ı dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Tarman, 25 Aralık'ta Selen Erdeğer Gürbüz'e ait ikametgahın doğuya bakan alüminyum kapısını zarara uğratmadan giren zanlının yatak odasında muhafaza edilen 5 bin 500 ABD dolarını sirkat etmekle methaldar olduğunu kaydetti.

Hamza Tarman, zanlının 9 Ocak'ta saat 17.00'de Selen Erdeğer Gürbüz'ün yatak odasının balkon penceresinden giriş yaptığını ve o esnada yatak odasında olan müştekinin çığlık atmasıyla balkondan atlatıp, kaçtığını belirtti.

Olay yeri inceleme ekibinin, eve giriş yapılan balkondan aldığı parmak izi ile aynı apartmanın üst katında oturan zanlının parmak izinin eşleştiğine vurgu yapan Tarman, tutuklanan zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti.

Polis memuru Hamza Tarman, tahkikatın tamamlandığını belirtip, Suriye uyruklu üniversite öğrencisi zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Omar Chaddad, "Özür dilerim. Pişman oldum Parayı iade edeceğim. Okuluma devam etmek istiyorum" dedi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 10 bin TL'lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmasına emir verdi.

Reynar, şartların yerine getirilememesi halinde ise zanlının bir ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemenin bağladığı teminat şartlarını yerine getiremeyen genç zanlı, şartları yerine getirinceye ya da yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderildi.

Kıbrıs