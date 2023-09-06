ABD’de doktorlar yeni bir ilaç deniyor: Meyve ve sebze

ABD’de uygulanan bir sağlık programı kapsamında, reçete ile ücretsiz meyve ve sebze alan diyabet, hipertansiyon ve obezite hastalarının sağlık durumlarında iyileşme gözlemlendi.

ABD’deki pek çok sağlık kurumu, bir yıl ya da daha uzun bir süre boyunca hastalara ücretsiz, sağlıklı gıda sağlayan ‘‘gıda ilaçtır’’ programını deniyor. Bu program, beslenme ile ilgili hastalıkları olan kişilerin meyve ve sebzeleri ücretsiz olarak alabilmesini sağlıyor. Programa katılan hastalar, elektronik kartlar veya kuponlar kullanarak marketlerden veya pazarlardan istedikleri ürünleri alabiliyor. Genellikle dört ila 10 ay boyunca verilen bu kuponlar, ayda yaklaşık 65 ABD doları tutarında

En doğal ilaç: Meyve ve sebze

Circulation’da yayınlanan yeni bir çalışmada, uzmanlar bu programa dahil edilen hastaların sağlık durumundaki değişimi inceledi. Pilot uygulamaların hiçbiri daha önce değerlendirilmemişti. Araştırma için düşük gelirli mahallelere hizmet veren kliniklerden 4 bin hasta seçildi. Katılımcıların tümü ya kötü kardiyometabolik sağlığa sahipti ya da risk altındaydı. Çalışmanın sonucunda, programa katılan hastaların kan şekeri seviyesinin, kan basıncının ve vücut kitle endeksinin iyileştiği tespit edildi.

Klinik sonuçlarda görülen bu iyileşmeler, genel sağlık uygulamaları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olabilir. Örneğin sistolik kan basıncı (kalp atışları sırasındaki kan basıncı) 8 milimetreden fazla azalırken, diyastolik kan basıncı (kalp atışları arasındaki kan basıncı) yaklaşık 5 mm azalıyor. Bu etki, kan basıncını düşüren ilaçlarla elde edilen düşüşün yaklaşık yarısına denk geliyor.

ABD gıda güvensizliği ile mücadelede

Her yıl 300 binden fazla Amerikalı, beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak kardiyovasküler hastalıklar ve diyabet vakaları nedeniyle hayatını kaybediyor. ABD’de gıda güvensizliği (genellikle ekonomik sebeplerle yeterli ve kaliteli gıdaya erişememe durumu) yaşayan tahmini 13,5 milyon hanedeki insanların, diyabet veya kalp hastalığı gibi kardiyometabolik sağlık sorunlarına sahip olma olasılığı, diğerlerine göre daha yüksek. Ayrıca bu kişilerin ortalama yaşam süreleri daha kısa olurken, tıbbi masrafları da daha yüksek oluyor.

Gelirleri fark etmeksizin, Amerikalıların çoğu sağlıklı bir beslenme düzenine sahip değil. Ancak araştırmalar, düşük gelirli Amerikalıların, daha fazla harcama yapabilenlere kıyasla sağlıkları için daha kötü yiyecekler yeme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

2022 Beyaz Saray Açlık, Beslenme ve Sağlık Konferansı, gıda yetersizliğini ortadan kaldırmak ve beslenme ile ilgili hastalıkları azaltmak için ulusal bir stratejinin ana hatlarını çizen uzmanları bir araya getirdi. Konferans, diğer hususların yanı sıra daha fazla ürün reçetesi programı çağrısında bulunan bir strateji ile sona erdi.

Beyaz Saray’ın açlık ve beslenme üzerine 50 yıl önce düzenlediği son konferans, ABD gıda politikalarında önemli ve kalıcı değişikliklere yol açmıştı. Ulusal Okul Öğle Yemeği Programı genişletildi ve WIC olarak bilinen Kadınlar, Bebekler ve Çocuklar için Özel Ek Beslenme Programı oluşturuldu.

Son konferanstan sonraki bir yıl içinde, iki devlet kurumu gıda reçetesi üretmeye başladıklarını duyurdu. Ancak bu programlara ihtiyaç duyan çoğu Amerikalı için yeterli organizasyon hâlâ mevcut değil.

Kaynak: Science Alert, Ceyda Yetim yerelleştirdi.