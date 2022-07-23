ABD’de maymun çiçeği salgınıyla ilgili korkutan gelişme

Dünya Covid-19 pandemisiyle mücadeleyi sürdürürken Türkiye dahil birçok ülkeyi alarm durumuna geçiren maymun çiçeği virüsüyle ilgili endişe veren bir gelişme yaşandı.

ABD'li yetkililer, ülkede ilk defa çocuklarda maymun çiçeği virüsüne rastlandığını açıkladı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, California'da bir çocukta ve ABD vatandaşı olmayan bir başka çocukta virüsün tespit edildiğini duyurdu.

İki vakanın birbiriyle bağlantılı olmadığı ve virüsün büyük ihtimalle çocuklara ailelerinden bulaştığı belirtildi. CDC, çocukların sağlığının iyi olduğunu ve tedavi altına alındıklarını bildirdi.

Afrika'da endemik bir hastalık olan maymun çiçeği virüsü, mayıs atından bu yana Türkiye dahil birçok ülkede tespit edildi ve hızla yayılıyor. Özellikle Avrupa'da vaka sayılarındaki hızlı artış endişelere yol açıyor. Bu yılın başından bu yana 60'tan fazla ülkede 14 bini aşkın vaka tespit edildi, Afrika'da 5 kişi hayatını kaybetti.

‘TÜRKİYE TATİLİNDEN DÖNEN ÇOCUKTA GÖRÜLDÜ’

CDC uzmanlarından Dr. Jennifer McQuiston, virüsün çocuklara bulaşmasının beklenmedik bir durum olmadığını ama endişe yarattığını söyledi. McQuiston, ABD'de görülen 3 bine yakın vakanın büyük bölümünün eşcinsel erkekler olduğunu, ancak virüsün yakın temas sonucu herkese bulaşabileceğini ifade ederek aileleri uyardı.

Hollanda'da da bu hafta Türkiye'den tatilden dönen 10 yaşından küçük bir çocukta maymun çiçeği virüsü görülmesi büyük endişeye yol açmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeğini “acil sağlık durumu” olarak ilan edip etmemeyi değerlendiriyor. DSÖ Acil Durum Komitesi, önceki gün hastalığı değerlendirmek için 7 saatlik bir toplantı yapmıştı.

DSÖ daha önce de, virüsün hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar gibi yüksek risk gruplarına bulaşabileceği belirtmişti

sözcü.com.tr