ACI VEDA BUGÜN...

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Çetin Öztoprak, son yolculuğuna bugün uğurlanacak...
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İstanbul’daki evinde önceki gün ölü bulunan eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın 33 yaşındaki oğlu Çetin Öztoprak, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Çetin Öztoprak, İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek.
Etiketler : Çetin Öztoprak, son yolculuk, cenaze
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