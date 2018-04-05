Lefkoşa24 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ACI VEDA BUGÜN...
ACI VEDA BUGÜN...

ACI VEDA BUGÜN...

Çetin Öztoprak, son yolculuğuna bugün uğurlanacak...

A+A-

İstanbul’daki evinde önceki gün ölü bulunan eski Milli Eğitim Bakanı Canan Öztoprak'ın 33 yaşındaki oğlu Çetin Öztoprak, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Çetin Öztoprak, İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığında toprağa verilecek. 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.