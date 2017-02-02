ADAM YARALADI, TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI!

Ahmet İLKTAÇ

Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta alacak verecek meselesi yüzünden, aralarında husumet olduğu belirtilen Osman Yıldırım’ı bıçaklayarak ağır yaraladığı öne sürülen “Zaza” lakaplı Ali Hıdır Torun, 9 gün süren soruşturma maksatlı tutukluluğunun ardından dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemenin emrettiği 6 bin TL’yi ve kefil teminatını yerine getiren zanlı, yargılanacağı güne kadar serbest kaldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla huzurunda görüşülen dünkü teminat duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Serhan Bundak, Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru İbrahim Çangaroğlu’nu tanık olarak dinletti.

Zanlının, “ağır yaralama” suçundan methaldar olduğunu belirten tanık polis, 23 Ocak 2017’de, saat 23.30’da meydana gelen olayı anımsattı.

İbrahim Çangaroğlu, zanlının, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “Kokoreççi” isimli işyeri önünde, aralarında alacak verecek meselesi olan taksi şoförü Osman Yıldırım’ı, henüz tespit edilemeyen delici ve kesici bir aletle, sol kasık kısmından bir kez soktuğu ve atar-toplardamarının kesilmesine yol açarak ağır yaraladığını hatırlattı.

Olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığını kaydeden Çangaroğlu, suç aletinin henüz bulunamadığını bildirdi.

Tanık polis, zanlının kullandığı araçta kan izi bulunduğunu ve bu araçla olay sırasında giydiği elbiselerin emare alınarak incelemeye gönderildiğini açıkladı.

Zanlının, KKTC’de çalışma izni ile bulunduğunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup KKTC vatandaşı bir kadınla evli ve çocuğu olduğunu anlatan polis memuru, zanlının, yazılı dava tebliğinde suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

İbrahim Çangaroğlu, mahkemeden, zanlının uygun bir teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Zanlının avukatı Ahmet Demirel, müvekkilinin 31 yaşında olduğunu, 13 yıldır KKTC’de olduğunu ve bir mektup dağıtma şirketinde bin 800 TL maaşla çalıştığını beyan etti.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının, 6 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin lehine 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi karşılığında serbest bırakılmasını emretti. Hazal Hacımulla, zanlının ayrıca pasaport ve seyahat belgelerine el koyarak KKTC dışına çıkışına yasak getirdi.

Kıbrıs