AF EZİYETİ!

Vatandaş dün de aftan yararlanmak için sabahın ilk ışıklarında Araç Kayıt Dairesi’ne koştu. Ancak af yine eziyete dönüştü. Vatandaş saatlerce sıra numarası bekledi, sinirler gerildi. Herkesin dilinde ise aynı cümle “devlete hem para veriyoruz, hem de eziyet çekiyoruz”

Bertuğ TOPAL

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası’na istinaden kaydı iptal edilen motorlu araçların tekrardan kaydının yapılabilmesi için uygulamaya konulan seyrüsefer affı çarşamba günü sona eriyor.

Vatandaşlar, son kez uygulanan af nedeniyle Araç Kayıt Dairelerine koşmuş durumda.

Hal böyle olunca da hem araç kayıt daireleri hem de araç muayene bölümünde yoğunluk yaşanıyor.

Geçen dönemlerde de buna benzer görüntülerin yaşandığı Araç Kayıt Dairesi’nde yeterli önlem alınmadığı bu af döneminde de bir kez daha gözler önüne serildi.

Sabah saatlerinde sıra numarası almak için kapının önüne gelen vatandaşlar, işlemlerini ancak öğle saatine yakın yapabiliyor.

Vatandaşlar, yaşanan kaos ve yoğunluktan dolayı hem kendi aralarında hem de daire personeli ile ara ara gerginlik yaşıyor.

Vatandaşlar, Havadis’e yaptıkları açıklamalarda devletin bu sistemi değiştirmesi gerektiğini ifade ederek hem devlete vergi verdiklerini hem de sinir bozukluğu yaşadıklarının ifade ediyor.

“Her gün gerginlik”

Aftan yararlanmak isteyen vatandaşların son günlerde akın ettiği Motorlu Araçlar Kayıt Dairesi dün yine aynı durumdaydı.

Bazı anlarda gerilimin yükseldiği dairede yoğunluk nedeniyle vatandaşlar oturacak yer bile bulamıyor.

“Herkes son güne bırakıyor”

Başka işlemler için Araç Kayıt Dairesi’ne gelen vatandaşlar, Araç Kayıt Dairesi’nin af nedeniyle bu kadar dolu olmasını ise herkesin işini son güne bırakmasına bağlıyor. Herkesin son günü beklemeyerek ilk günlerde de aftan yararlanması durumunda bu yoğunluğun yaşanmayacağı görüşünü ifade eden vatandaşlar, işlemlerin ciddi şekilde uzadığını söyledi.

Araç Muayene ve Kayıt Dairesi bugün de açık

Vatandaşın başka uygulanmayacak aftan yararlanması için devlet organları da çalışmalarını sürdürüyor.

Polis Genel Müdürlüğü’nden (PGM) verilen bilgiye göre, seyrüsefer affı dolayısıyla, PGM – Trafik Müdürlüğüne bağlı, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Araç Muayene Şubesi bugün 08.00-16.00 saatleri arasında motorlu araçların muayene işlemlerini yapmaya devam edecek.

“Hem para veriyoruz, hem eziyet çekiyoruz”

Aftan yararlanmak için Araç Kayıt Dairesi ve Araç Muayene Şubesi’ne giden vatandaşlar, devletin bu sistem yerine başka bir sistem bulması gerektiği görüşünde.

Vatandaşlar, “hem devlete vergi olarak para veriyoruz, hem de sabahtan öğlene kadar burada eziyet çekiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

“Bir ay daha uzatılsın”

Aftan yararlanmak için Araç Kayıt Dairesi’ne giden ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, seyrüsefer affının bir ay daha uzatılmasını talep ediyor.

Vatandaşlar, bu şartlarda herkesin sağlıklı bir şekilde bu aftan yararlanmadığını kaydetti.

Dürüst uzatılmayacağını açıklamıştı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, 3 aydan beridir yürürlükte olan ve 14 Haziran’da mesai bitimiyle son bulacak seyrüsefer affı konusunda halka çağrıda bulunarak, aftan henüz yararlanmayan vatandaşların bir an önce yararlanmalarının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dürüst, “Vatandaşlarımızı büyük ölçüde rahatlatacağına inanarak, yaklaşık olarak 3 ay önce yasa haline getirdiğimiz ve 14 Haziran 2017’de mesai bitimiyle birlikte son bulacak Seyrüsefer Affı Yasası uzatılmayacak, tekrar edilmeyecektir” diyen Bakan Dürüst, henüz aftan yararlanmayan vatandaşlara çağrısını yineledi.

Seyrüsefer Affı Yasası’nın bir kez daha tekrarlanmayacağının veya uzatılmayacağının altını çizen Bakan Dürüst, 14 Haziran’dan sonraki aşamada ise kayıt altına alınan araçların seyrüsefer çıkarma şekliyle ilgili de çalışmaların süratle başlatılacağını belirtti.

Vatandaşlar ne dedi? Vatandaşlar ne dedi? Vatandaşlar ne dedi? Vatandaşlar ne dedi?

Ergün Aysal: Bugün saat 8.30’dan beridir burada sıra bekliyoruz. Öğlen oluyor halen daha sıramız gelmiş değil. Bence bu seyrüsefer affını bir ay daha uzatmaları gerekirdi. İnsanlar rahat rahat aftan yararlanmak istiyor. Tabi bazıları da zamanında gelse ve en son güne bırakmasa bu işler daha kolay olacak. Personel eksikliği olduğunu düşünüyorum. 9 gişeden sadece 4 tanesi çalışıyor. Devlete vergi vermek için geldik eziyet çekiyoruz.

Seçkin Nuri: Araç Kayıt Dairesi’nde işimi halletmek için 9.30’da geldim. Saat 11.00 önümde 50 kişi var. Bir iş için vatandaşları bir gün boyunca buraya bağlıyorlar. Bu sistemin artık bir şekilde değişmesi gerek. Eziyetten başka bir şey değil bu işlem vatandaşlar için. Başka yerde işim olduğu için bugün de işimi halledemeden buradan ayrılıyorum.

Ertan Hasan: Seyrüsefer affının uzatılması gerek. Yoksa bu insanlar bugün değilse yarın birbirini yiyecek. Sürekli gerek personel ile vatandaş arasında gerekse vatandaşların kendi arasında gerginlik çıkıyor. Devletin gelir kaynağı olan bir daire burası, devlet para aldığı yerleri en azından düzenli yapmalı ki tüm insanlar vergilerini rahat ortamda versin. Personel eksikliği olup olmadığını bilmiyorum.

Ömer Atmaca: Sabahtan beridir bitmeyen bir kuyruk ve sıra için bekliyoruz. En azından aftan yararlanmak isteyenlerle normal işlen yapmak isteyenlerin gişelerini ayırmalılar. Biz normal işlemi normalde kısa süreler içerisinde yaparken, af döneminde dairede işlem yapmak eziyet haline geliyor. Personelin bir yavaşlatmaya gittiğini düşünmüyorum, gördüğüm kadarıyla ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde işliyorlar.

Hüseyin Sarıca: Bizim halkımızın genel bir alışkanlığıdır bu. Bütün işlerini son güne bırakırlar. Sonra da böyle bir kalabalık ortaya çıkar. Halbuki herkes işlemini son güne bırakmasa ve gününde halletse bu uzun kuyruklar oluşmayacak. Sabahtan beridir kuyrukta sıra bekliyoruz. Sanki de başka yapacak işimiz yokmuş gibi devlete para vermek için saatlerce burada bekliyoruz.

Havadis