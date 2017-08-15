AĞIR KEFALATE BAĞLANDILAR!

Uyuşturucu zanlısı Fatih Kösker ile Erkan Hacı ağır kefalete bağlandı

Melin DOBRAN

Girne’de şüpheli görülerek üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan Fatih Kösker ile ona uyuşturucu maddeyi verdiği öne sürülen Erkan Hacı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar 5 gün süre soruşturmanın ardından dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 9 Ağustos saat 22.30 sıralarında Girne-Zeytinlik yolu üzerinde yaya olarak yürüyen zanlı Kösker’in şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yaptıklarını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının pantolonunun cebinde 6 ayrı pakette 5 gram hintkeneviri bulduklarını aktardı. Gözaltına alınan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Erkan Hacı’dan aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, zanlı Hacı’nın da tutuklandığını ifade etti. Zanlıların iki kez mahkemeye çıkarıldıklarını, haklarında toplamda 5 gün tutukluluk emri alındığını belirten

polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Köşker için bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlı Hacı için ise bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması, her iki zanlının da davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada bir gün polise giderek imza atmaları şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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