HAYATINDA İLK DEFA BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTI!

Ortaköy’de misafirliğe giden Aytül Türkkan’ın aracını jeep’in arkasına bağlayıp yolun içine çektiler

Teoman TURAN

Türk Lisesi Edebiyat öğretmeni Aytül Türkkan KKTC’de bugüne dek aşi, benzeri görülmemiş bir olayla karşılaştı.

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bir arkadaşını ziyaret için gidip aracı kimsenin giriş çıkışını engellemeyecek bir noktaya park etti. Ziyaret sonrasında aracını park ettiği yerde değil, yol ortasında bulan Türkkan büyük bir şaşkınlık yaşadı.

“Şehir magandası” olarak nitelendirdiği bir kişinin kendisine ait jeep araçla Türkkan’ın aracını yol ortasına attığını ve ayni noktaya kendi aracını park ettiği kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Yaşananlar sonrasında öfkesini ve şaşkınlığını sosyal medya hesabından duyuran genç öğretmen, konuyu polise taşıdı.

Geceyi karakolda ifade vererek geçiren Aytül Türkkan, “Hayatımda böyle voyvodalık görmedim, duymadım. Başımıza daha neler gelecek?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Şikayetimi geri çekmem”

Diyalog’a konuşan mağdur öğretmen, “Aracımın hasarını tespit için garaja gönderdim. Aracımda bir hasar meydana gelmese bile şikayetimi geri çekmeyeceğim. Ne günlere kaldık, bu insan bu cesareti kendinde nasıl bulabiliyor” şeklinde konuştu.

Polis soruşturmasının tamamlamasının ardından konunun mahkemeye taşınması beklenirken, Türkkan’ın aracında 960 liralık bir hasarın meydana geldiği tespit edildi.

“Polis her şeyi kamera kaydında gördü”

İşte Türkkan’ın yaşadığı şok olay sonrasındaki paylaşımı:

“Şehir Magandalığı! Öğretmenler Apartmanı arkasında başıma gelen ve polisin bile ilk kez karşılaştığını ifade ettiği bir olayı paylaşmadan edemeyeceğim... İlk akşam o bölgede oturan arkadaşıma ilk kez arabamla misafirliğe gittim. Öğretmenler Apartmanı arkasında, Levent Motors’un sınırında arabayı park ettim. Girişe çıkışa engel olmayacak şekilde olduğunu da belirteyim. Ev sahibi arkadaşıma da sordum, “park ettiğim yer tamam mı?” diye. “Tamamdır” dedi. Balkonda oturuyoruz... Arabayı görmüyorum ama yanda kalıyor. Neyse, çıktık gideceğiz arabam yerinde yok! Başımı çeviriyorum ki; arabam yolun ortasında öylece duruyor! Nasıl yani? Anahtar bende, kapılar kilitli, eminim ki; el freni de çekik... Benim park ettiğim yerde de Pajero bir cip park etmiş. Yerde derin lastik izleri, hemen polisi arıyorum! Ama ben ve arkadaşlarım adeta şoktayız. Polis geliyor, Pajero sahibi de geliyor. Ne dese beğenirsiniz "Burası benim yerim, geldiğimde boştu; ben ne dediğinizi bilmiyorum. Bu araba - benimkini kastediyor- böylece park edilmişti” dedi. Komşular bize kamera olduğunu polisi beklerken söylemişti. Hemen polis beye söylüyoruz ve kendisi çıkıp kameradan bakıyor. Net bir şekilde görüyor ki; Pajero’lu efendi takmış goncayı benim arabayı sürüklüyor! Gecenin sonunu ben ve arkadaşlarım Adlı Şube’de ifade vererek geçiriyoruz. Pajero’lu efendi de orda tabii. Yarın araba teknik servise gidecek ve oradan verilecek hasar raporuna göre işlem devam edecek. Hayatımda böyle voyvodalık görmedim, duymadım, başımıza daha neler gelecek bilemiyorum”

Diyalog