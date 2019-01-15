AKACAN AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ!

Girne’de meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp meselesiyle ilgili davaya bugün de devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Bulut Akacan bugün ambulans eşliğinde mahkemeye getirildi. Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un teminat duruşmasına Girne Kaza Mahkemesi’nde devam ediliyor. Bazı evrakların mahkemeye sunulması için oturuma ara veren mahkeme, yeniden duruşmaya devam etmeye başladı.

Vahim Zarar ve ciddi darp meselesinden tutuklu bulunan zanlılar Bulut Akacan, Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun’un dün 3 günlük tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından, teminat duruşması için dün yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyordu ancak zanlılardan Bulut Akacan, sağlık kurulundan aldığı, hastaneden çıkarılması halinde kalp krizi geçirme riski bulunduğu yönündeki rapor nedeniyle, mahkemeye çıkarılmadı.

Vahim zarar ve ciddi darp meselesinin diğer 2 zanlısı Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun ise dün sabah saatlerinde mahkemeye getirilmiş ve mahkemede, Zanlı Bulut Akacan’ın Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Sağlık Kurulundan aldığı rapor mahkemeye sunulmuştu.

Savcı Emine Taşkın, sağlık kurulu raporu çerçevesinde dünkü duruşmaya çıkmayan zanlılardan Bulut Akacan’ın teminat duruşmasının tehir edilmesini talep etti.

Girne kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar da, her 3 zanlının aynı suçlara iştirak ettiğini anımsatarak, bu durumda zanlıların teminat koşullarının ayrı ayrı değil, birarada değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Dündar, Bulut Akacan’ın teminat duruşmasında hazır olmaması sebebiyle diğer 2 zanlının da teminat duruşması bugüne ertelendi.