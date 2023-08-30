Akarların ardındaki 'gaz' gerçeği! Aynı yastık kılıfıyla 2 gün uyumak neden sivilce yapıyor?

Hayatta çok az şey yeni yıkanmış ve serilmiş nevresim takımları kadar zevk verir. Tertemiz kokan bir yastıkkılıfına başını koymanın tatmin edici hissi yanı sıra yastık kılıflarını değiştirmek için gözle görülmeyen bir sebebimiz olduğu tespit edildi. Uzmanlar cilde direkt temas eden yastık kılıflarını haftada 3 kez değiştirmenin 4 nedenini paylaştı.

Gözle görülmeyen mikrop türlerinden biri olan toz akarları yastık kılıflarında yaşayan bir numaralı canlılardır. Her gece yastığa ter, makyaj kalıntıları ve 50 milyon ölü deri hücreli bir ciltle yattığınızda kendi akarlarınızı kendiniz oluşturmuş oluyorsunuz. Özellikle ter ve ölü hücreden beslenen ve çoğalan toz akarları yastık kılıflarına derinlemesine işler. Eğer haftada yalnızca 1 kez yastık kılıflarınızı değiştiriyorsanız vay halinize! Sağlık için oldukça zararlı olan bu toz akarlarından kaçınmanın birincil yolu yastık kılıfınızı haftada en az 2 kez değiştirmekten geçiyor.

2- Sivilce ve akneye neden olur

Uyumadan önce makyajınızı temizlemek, sağlıklı ve güzel bir cilde kavuşmanın önemli bir adımıdır. Ancak makyajınızı ne kadar temizlemiş gibi görünseniz de yüzünüzde hala yastığa ulaşacak ve yıkanıncaya kadar orada kalacak bir miktar ürün kalmış olabilir. Bu durum terle birleştiğinde yastık kılıfınızda bakteri ve maya oluşumuna zemin hazırlamış olursunuz. İşte yastık kılıflarınızı sık değiştirmeniz için bir neden daha!

3- Saçlara zarar verir

Daha önce yastık kılıfınızın kumaş türünün saç sağlığınızı etkilediğini hiç duymamış olabilirsiniz. Ancak bu mümkün. Siz pahalı şampuanlara ve güzellik salonu bakımlarına çok fazla para harcarken saç sağlığınızı etkileyen asıl şey yastık kılıfınız olabilir. Uykunuzda sağdan sola dönerken saçlarınız sert pamuklu kumaşlara sürtünür ve böylece saçlarınızda kırılmalar meydana gelir. Yastık kılıfınız yeni değilse, saç derinizin tahriş olma riskini artırıyor olabilirsiniz bizden söylemesi.

4- Uyku sağlığını etkiler

Yastık kılıfınızı uzun süredir değiştirmediyseniz, üzerindeki tüm mikropların ve toz akarlarının saldığı gazlar alerjiye ve nefes alma zorluğuna sebep olabilir. Bu durum karşısında düzgün nefes alamaz derin bir uyku çekemezsiniz. Bu da sabahları yorgun hissederek uyanmanıza neden olur.

Milliyet